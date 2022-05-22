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Эксперт: Даже если Путин объявит капитуляцию, санкции против РФ отменить уже невозможно

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  • 22.05.2022, 11:05
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Эксперт: Даже если Путин объявит капитуляцию, санкции против РФ отменить уже невозможно

Место России на энергетическом рынке активно занимают другие страны.

Санкции, введенные против России на фоне полномасштабного военного вторжения РФ на территорию независимой Украины не будут отменены даже в случае полной капитуляции Путина.

Об этом в интервью Радио НВ заявил предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

"Российская экономика находится под влиянием санкций, которые проявятся не сейчас. Не следует думать, что Путин объявит капитуляцию или мир, и санкции будет легко убрать. Многие санкции очень долгосрочны, на целое поколение, их просто так снять невозможно", - отметил эксперт.

Пекар также подчеркнул, что место России на энергетическом рынке активно занимают другие страны.

"Есть еще такой момент, как уход России с крупных рынков нефти и газа, и есть очень много стран, которые радостно туда заходят и уже никогда это место России не отдадут. Не сможет Россия прийти и сказать: мы закончили войну, отдайте нашу часть рынка, которую вы заняли, пока нас не было", - заявил Пекар.

Эксперт также подчеркнул, что отказ от российской нефти отрежет РФ дорогу назад.

"Я уже не говорю о том, что нефть является одной из важных причин этой войны, именно нефть накачала деньгами российский авторитаризм... Нефть постоянно производит авторитаризм, авторитаризм производит войну. Ископаемое топливо приводит к экологическим кризисам и возможным изменениям климата. То есть все это: нефть, российское вторжение, изменение климата — части одного большого процесса. И мир, отказываясь от ископаемого топлива, борется с этими последствиями комплексно, очевидно, дороги назад не будет", - отметил эксперт.

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