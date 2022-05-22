Эксперт: Даже если Путин объявит капитуляцию, санкции против РФ отменить уже невозможно 1 22.05.2022, 11:05

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Место России на энергетическом рынке активно занимают другие страны.

Санкции, введенные против России на фоне полномасштабного военного вторжения РФ на территорию независимой Украины не будут отменены даже в случае полной капитуляции Путина.

Об этом в интервью Радио НВ заявил предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

"Российская экономика находится под влиянием санкций, которые проявятся не сейчас. Не следует думать, что Путин объявит капитуляцию или мир, и санкции будет легко убрать. Многие санкции очень долгосрочны, на целое поколение, их просто так снять невозможно", - отметил эксперт.

Пекар также подчеркнул, что место России на энергетическом рынке активно занимают другие страны.

"Есть еще такой момент, как уход России с крупных рынков нефти и газа, и есть очень много стран, которые радостно туда заходят и уже никогда это место России не отдадут. Не сможет Россия прийти и сказать: мы закончили войну, отдайте нашу часть рынка, которую вы заняли, пока нас не было", - заявил Пекар.

Эксперт также подчеркнул, что отказ от российской нефти отрежет РФ дорогу назад.

"Я уже не говорю о том, что нефть является одной из важных причин этой войны, именно нефть накачала деньгами российский авторитаризм... Нефть постоянно производит авторитаризм, авторитаризм производит войну. Ископаемое топливо приводит к экологическим кризисам и возможным изменениям климата. То есть все это: нефть, российское вторжение, изменение климата — части одного большого процесса. И мир, отказываясь от ископаемого топлива, борется с этими последствиями комплексно, очевидно, дороги назад не будет", - отметил эксперт.

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