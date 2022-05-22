Украинский беспилотник SPECTATOR за один заход уничтожил массу техники врага 3 22.05.2022, 13:02

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Эффектный тест-драйв для БПЛА провели воины 45-й бригады.

45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины испытала украинский БПЛА SPECTATOR.

Видео опубликовали на странице бригады в Facebook.

"Результативный боевой тест-драйв украинского БПЛА SPECTATOR в 45-й ОАБР! В подразделении на передовой всегда есть работа для беспилотников. Космическая разведка как раз предоставила данные – есть достойная цель, вражеский объект. Взлетали беспилотником вечером на доразведку, подтвердили – работаем! Придержали "вкусное" на раннее утро следующего дня", - говорится в сообщении.

"Отработали" по оккупантам украинской пушкой "Пион" на следующее утро.

"У орков минус топливозаправщик, и несколько единиц легкой бронетехники. У нас - отличное настроение от результативного сотрудничества!", - поделились бойцы.

Они обратились к производителям современного армейского снаряжения и новейшего вооружения: "Добро пожаловать, у нас настоящий, реальный полигон для вашей продукции!"

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