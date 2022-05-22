Украинский дрон R18 устроил ночную охоту на технику оккупантов 3 22.05.2022, 14:45

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Видеофакт.

Интересные кадры ночной охоты дрона R18, оснащенного тепловизором, на технику российских оккупантов показало агентство УНИАН.

R18 – это октокоптер, т.е. дрон вертикального взлета и посадки, имеющий восемь подъемных винтов и может нести несколько килограммов полезной нагрузки. R18 – полностью кастомная модель, созданная в Украине силами Аэроразведки с использованием отечественных и импортных компонентов.

R18 имеет радиус действия 4 км, может находиться в воздухе около 40 минут и, главное, может нести 5 кг свободно падающих бомб. В качестве бомб используются советские кумулятивные противотанковые гранаты РКГ-3 или созданные на их основе оружейниками Завода «Маяк» бомбы РКГ-1600. Дрон R-18 способен нести две бомбы/гранаты и сбрасывать их с высоты 100-300 м, повиснув над целью. При использовании бомбы РКГ-1600 дрон R18 может поразить цель в радиусе 1 м с высоты 300 м.

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