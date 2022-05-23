Китай Путину не поможет 1 23.05.2022, 9:31

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Глава Кремля находится почти в полной изоляции.

Сейчас Китай рассматривает две основные опции: сохранение жизнеспособной, но ослабленной России и ее расчленение вкупе с уничтожением российского ядерного потенциала. Такое мнение высказал колумнист «Нового времени», директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

На нынешней стадии войны шансы России продавить свои условия ведущим государствам мира на дипломатическом фронте незначительны, считает эксперт. По его мнению, Владимир Путин сейчас «находится практически в полной изоляции, и даже Китай ему не поможет».

«Сейчас сам Китай рассматривает две основные опции. Первая — сохранение жизнеспособной России, но в очень ослабленном состоянии, достаточном, впрочем, чтобы раздражать США. Вторая — плюнуть на все это и согласиться на расчленение России, получив свой большой куш в виде Дальнего Востока, Сибири и Приморья», — считает Сунгуровский.

В случае реализации второй опции будет уничтожен весь ядерный потенциал России, а Китай на равных с США начнет переговоры о сокращении ядерных вооружений. Согласятся ли на это сами Штаты, пока вопрос спорный, прогнозирует автор.

«Я не думаю, что США готовы к этому. Но Китай этого наверняка хотел бы. То есть, и со стороны Китая Россия не получит поддержки. Тем более, по последним данным, Китай уже на 98% ограничил поставки туда технологической продукции. То есть для России это все, это уже дно», — резюмировал представитель Центра Разумкова.

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