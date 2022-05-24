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«Бунт начался, 80% в бой не идут»

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  • 24.05.2022, 12:25
  • 2,426
«Бунт начался, 80% в бой не идут»

Оккупант рассказал жене об ужасах войны и обмане командования.

Российский оккупант рассказал жене об ужасах войны и возмутился обманом своего командования.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор, опубликована Главным управлением разведки МО Украины.

Захватчик жалуется на проблемы с психикой из-за войны в Украине. По его словам, столько трупов, в том числе и разорванных, он не видел еще никогда.

Россиянин также возмущен обманом со стороны командования. "10 числа опять зарплата придет, ну и опять нас на…ут. По-прежнему. Планировали 10 тысяч в сутки. А они на…ли. Тут уж реально бунт начался. И 80% даже в бой не идут. И мы в бой не идем. Я на стройке больше зарабатываю", - жалуется оккупант.

Он также рассказал об огромных потерях во многих подразделениях оккупантов: "Друзей потерял многих. 15-ю бригаду самарскую вообще разбили в г…но. Просто одни трупы. Я такое увидел - это страшно. Молодые ребята. Я здоровый мужик - схожу с ума от этого. Я плачу, рыдаю каждый раз".

Захватчик добавил, что на этой войне вообще нельзя никому доверять: "Здесь все враги. Нет такого, чтобы "ЛНР", "ДНР" были за Россию. Ничего подобного. Все враги".

Оккупант заявил, что освободится, как только закончится контракт.

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