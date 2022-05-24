Полковник ВСУ: С помощью Tomahawk можно в считанные часы уничтожить всю военную инфраструктуру в Крыму 1 24.05.2022, 20:25

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Tomahawk – американская ракета с дальностью до 2500 км в зависимости от модификации.

Военную инфраструктуру, которую Россия создала в оккупированном ей Крыму, современным оружием можно уничтожить "в считанные часы". Такое мнение бывший сотрудник Генштаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Селезнев выразил проекту "Крым.Реалии" в интервью, которое было опубликовано 23 мая.

"Работа буквально нескольких современных кораблей класса "эсминец", допустим, вооруженных сил США, способна в считанные часы с помощью высокоточных ракет класса Tomahawk уничтожить в ноль всю военную инфраструктуру на территории полуострова. Это заблуждение российских генералов, российского военно-политического руководства по поводу того, что Крым их, и они создали там непотопляемую базу авианосцев, – это бред", – сказал полковник ВСУ.

По его словам, современные средства поражения "готовы работать с любого расстояния максимально точно, буквально со скальпельной точностью и эффективностью".

Селезнев считает, что, пытаясь превратить Крым в военную базу, российские оккупационные власти "мыслят категориями ХХ, а может XIX века".

"Логично, что в современных условиях, когда высокоточное ракетное оружие способно действовать на расстояниях, намного превышающих тысячи километров, совершенно неважно географическое расположение той или иной военной базы, откуда совершаются пуски. В рамках нынешней войны мы видим: чаще всего те ракеты, которые летят вглубь нашей страны вплоть до Закарпатья, россияне выпускают с акватории Каспийского моря. Поэтому привязываться к географической точке не совсем логично", – объяснил он.

Полковник считает, что в Крыму более логично развивать рекреационные возможности – "это крайне важно и перспективнее, нежели вкладывать деньги в военную инфраструктуру".

Tomahawk – американская ракета с дальностью до 2500 км в зависимости от модификации.

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