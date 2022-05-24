Канада передаст Украине 20 тысяч снарядов для гаубиц 2 24.05.2022, 21:19

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Сейчас ведутся работы по ускоренной доставке столь необходимых Украине боеприпасов.

Власти Канады передадут Украине более 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также взрыватели и зарядные устройства. Об этом сообщает канадское Минобороны во вторник, 24 мая.

"Эти боеприпасы обеспечат огонь артиллерии, в том числе из гаубиц M777, которые Канада и наши союзники передали украинским силам", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что эти боеприпасы общей стоимостью 98 млн канадских долларов были ранее получены из США. Сейчас ведутся работы по ускоренной доставке столь необходимой помощи в Украину как можно быстрее.

Как сообщалось, с февраля нынешнего года Канада предоставила оборонную помощь Украине в виде артиллерии, камер для беспилотников, спутниковых снимков высокого разрешения, другой военной поддержки.

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