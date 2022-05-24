закрыть
25 мая 2022, среда, 0:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Канада передаст Украине 20 тысяч снарядов для гаубиц

2
  • 24.05.2022, 21:19
  • 2,508
Канада передаст Украине 20 тысяч снарядов для гаубиц

Сейчас ведутся работы по ускоренной доставке столь необходимых Украине боеприпасов.

Власти Канады передадут Украине более 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также взрыватели и зарядные устройства. Об этом сообщает канадское Минобороны во вторник, 24 мая.

"Эти боеприпасы обеспечат огонь артиллерии, в том числе из гаубиц M777, которые Канада и наши союзники передали украинским силам", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что эти боеприпасы общей стоимостью 98 млн канадских долларов были ранее получены из США. Сейчас ведутся работы по ускоренной доставке столь необходимой помощи в Украину как можно быстрее.

Как сообщалось, с февраля нынешнего года Канада предоставила оборонную помощь Украине в виде артиллерии, камер для беспилотников, спутниковых снимков высокого разрешения, другой военной поддержки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры
Чтобы помочь Украине, нужно избавиться от лукашенковской диктатуры Андрей Санников