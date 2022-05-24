Киссинджер: Украина должна быть готовой отдать часть территории РФ 40 24.05.2022, 22:54

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ГЕНРИ КИССИНДЖЕР

В Офисе президента Украины ответили.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.

98-летнего политика 23 мая цитирует The Telegraph.

По словам Киссинджера, переговоры между РФ и Украиной "должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть".

В идеале "разделительной линией должен быть возврат к прежнему статус-кво", а продолжение войны после этого "будет не за свободу Украины", а "новой войной против самой России", добавил экс-госсекретарь США.

Статус-кво, о котором заявил Киссинджер, подразумевает, что Украина должна согласится на мирное соглашение, чтобы восстановить ситуацию на момент начала вторжения РФ 24 февраля, когда Россия формально контролировала оккупированный полуостров Крым и неофициально – часть Донецкой и Луганской областей.

"Так же легко, как господин Киссинджер предлагает отдать России часть Украины, он позволил бы забрать Польшу или Литву. Хорошо, что у украинцев в окопах нет времени слушать советы "давосских паникеров". Немного заняты, защищаем свободу и демократию", – отреагировал в Twitter 24 мая советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк.

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