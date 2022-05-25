Путин прикинулся мертвым 15 Игорь Эйдман

25.05.2022, 8:12

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Диктатор боится, что его «съедят».

Вы думаете, кто на картинке? Это Путин притворяется мертвым, чтобы его не съели. Участились вбросы, что он смертельно болен раком, что его хотят сместить, что верхушка ищет ему замену. Источники в основном мутные от паблика "Генерал СВР", до купленного Лубянкой на корню режиссера Оливера Стоуна. Все они, а также какие-то бывшие сотрудники разведок, анонимные олигархи и источники в Кремле сливают подобные слухи в западную прессу и русскоязычные оппозиционные СМИ, типа "Медузы" и "Инсайдера".

Думаю, цель у таких вбросов - внушить противникам, прежде всего англичанам и американцам, что против Путина не имеет смысла проводить какие-то серьезные специальные операции, раз он и так умрет или потеряет власть. Мол, главное пока больной жив, его не злить, не делать резких движений, чтобы он не начал ядерную войну, а дальше он просто исчезнет и все наладится.

Путин же - патологический трус, истерично трясущийся за свою жизнь. Конечно, он очень напуган тем, что Байдена и Джонсон фактически объявили его убийцей и военным преступником. За таким обвинением обычно следует наказание. Бен Ладен и Касем Сулеймани на том свете не дадут соврать.

В информационной кампании, представляющей Путина "уходящей натурой", виден почерк российских спецслужб.

Но это все для Запада, а для своих он продолжает корчить из себя мачо-мэна, на которого похож гораздо меньше, чем на этого зверька на картинке.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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