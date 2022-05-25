Спустя три месяца 1 Андрей Зубов, «Фейсбук»

25.05.2022, 10:38

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Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

Россия не выдержит эту тяжелую позиционную войну.

Никто не предполагал 24−25 февраля, что агрессия России против Украины будет продолжаться так долго — прошло три месяца, а конца не видно.

Тогда почти все аналитики, да и сама российская власть ждали капитуляции Украины за несколько дней. Ничего подобного не произошло. Русским войскам пришлось отступить, полностью очистив Киевскую и Черниговскую области в конце марта. Отступление из-под Харькова, начавшееся еще в конце апреля, продолжается. Николаев взять не удалось. Одессу — тем более. От планов занятия района между Днестром и Дунаем (Измаил, Аккерман) и развития военного успеха на Приднестровье, с охватом Одессы с запада, пришлось, по всей видимости, отказаться из-за нехватки сил и господства украинских противокорабельных систем над морем. Пал, после 84 дневной обороны, Мариуполь, но этот успех, ожидавшийся на третий-четвертый день войны, мало что изменил стратегически.

Активные и очень тяжелые бои идут на Донбассе. Эти бои напоминают то ли Курско-Орловскую дугу, где выдохлось и провалилось германское наступление, то ли бесконечные бои в северо-восточной Франции в течение четырех лет Первой мировой войны — бои, обескровившие центральные державы и завершившиеся их сокрушительным поражением на чужой территории. Германия подписала Компьенскую капитуляцию, когда ни одного солдата Антанты не было на ее земле.

Ожидать, что уже истощенная войной и находящаяся в полной изоляции Россия выдержит эту тяжелую позиционную войну и, тем более, добьется в ней победного успеха — нет никаких оснований. Антипутинская коалиция поддерживающих Украину стран все увеличивается. Теперь их уже 47. А союзником Путина является только Лукашенко. Континентальный Китай смертельно боится попасть под столь же разрушительные санкции, как те, под которыми уже находится Россия. Эти санкции означали бы для Китая закрытие тысяч западных заводов, расположенных в КНР и, соответственно, безработицу для десятков миллионов горожан. Народные восстания для Поднебесной — дело обычное, смена династий — тоже. И это прекрасно знают китайские коммунисты. Так что они осторожны, и союзником России являются разве что на одну треть. Единодушие демократического мира в противостоянии России против Украины заставило «председателя Си» положить под сукно планы присоединения Тайваня. Был бы Запад расколот и равнодушен к агрессии в Украине, Тайвань уже потерял бы, скорее всего, свою независимость к концу мая.

Отказ от российской нефти, а он, по всей видимости, произойдет среди демократических государств в ближайшие дни, больно ударит по российской экономике, получающей от этих продаж до одного миллиарда долларов в день. Компенсаций ждать неоткуда.

Расширение НАТО на северо-востоке вряд ли серьезно повлияет на нынешнюю войну, но, безусловно, станет еще одним политическим проигрышем России, потерявшей вдруг своих старых и надежных экономических партнеров и друзей — Финляндию и Швецию. Вряд ли Эрдоган сможет помешать расширению НАТО. Скорее он сильно повредит своей репутации, обнаружив равнодушие к безопасности своих потенциальных союзников и крайнее корыстолюбие в то время, когда другие народы многим жертвуют ради поддержки Украины и скорейшего прекращения войны.

Даже если на позицию Турции повлиял Путин, пообещав ей в обмен на veto в отношении вступления Финляндии и Швеции в НАТО, какие-то преференции в Сирии, которую Россия всё равно не в состоянии далее удерживать из-за потребности сил и средств на украинском фронте, то встав перед альтернативой — Сирия или НАТО, Эрдоган решит ее как всегда изящно, «по оттомански» — он и Сирию возьмет (куда Путину деваться), и с НАТО рвать не будет, в конце концов, согласившись на расширение организации. Еще в большей степени то же можно сказать об Орбане и ЕС. Россия сейчас слишком непривлекательна, чтобы ради нее жертвовать членством в важных и многое сулящих организациях.

И так, через три месяца войны — тяжелые бои на Донбассе, огромные потери и полная изоляция. Победные перспективы и военные, и дипломатические не просматриваются. Даже локальные успехи — выход русских войск к западным границам Донецкой и Луганской областей — стратегически ничего не дают. Вторая линия обороны украинской армии давно подготовлена и совершенствуется каждый день, новое и все более мощное оружие прибывает в Украину с Запада, резервисты проходят усиленные тренировки. А мотивация на борьбу с агрессором не исчезает у украинцев в изнурении войной, а только усиливается. Зафиксировать вечное перемирие на линии прекращения огня — как в Корее и во многом из-за печального опыта Кореи — здесь не удастся. Тем более, в Корее была все же война гражданская, а здесь — классическая межгосударственная, и агрессор давно осужден Генеральной Ассамблеей ООН.

Сейчас я вижу для России не перспективу победы, а перспективу крайнего истощения и людских, и военных и хозяйственных ресурсов без надежды на их скорое возобновление, даже если украинская армия не перейдет в наступление в обозримом будущем на Донбассе. А если, скопив быстро необходимые для наступления ресурсы, перейдет? Если нынешний Донбасс обернется Курско-Орловской дугой, а не бесконечными боями на Марне? Тогда опасность поражения и даже развала военно-политического механизма России многократно возрастает.

В этих обстоятельствах я бы считал единственно разумным для нынешнего руководства России, признать решение начать войну с Украиной — ошибочным, немедленно сесть за стол переговоров и быть готовым на большие уступки ради сохранения остального. Так бы поступил любой разумный правитель в любой стране в любую эпоху. Так поступили преемники Сталина в Корейской войне, начав разговор о мире уже на похоронах тирана, так поступил Александр II, когда его убедили в конце 1855 г. мудрые советники, что продолжение войны с коалицией держав обернется для России полной катастрофой. И в том, и в другом случае это было правильное решение, открывшее путь реформам, возвращению страны в мировое сообщество и, шире, к достойному существованию и государства, и его граждан, насколько позволяла система.

Упрямое отстаивание ошибочного решения никогда, никого до добра не доводило. Ни к чему хорошему не приведет оно и на этот раз. На это тоже есть исторические примеры, в том числе и в российской истории.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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