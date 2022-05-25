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Две пощечины патриарху Кириллу

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  • Виталий Портников
  • 25.05.2022, 12:11
  • 11,604
Две пощечины патриарху Кириллу
Виталий Портников

От главы РПЦ стали шарахаться как от зачумленного.

Всего несколько дней понадобилось синоду Сербской православной церкви, чтобы решить вопрос о предоставлении автокефалии Македонской православной церкви.

9 мая Вселенский патриарх признал эту церковь канонической и призвал ее урегулировать вопрос о статусе с Сербской православной церковью, а уже 24 мая, всего через 15 дней патриарх Сербской церкви привез в Скопье томос о признании независимости церкви Северной Македонии. Между же самим провозглашением автокефалии и признанием из Белграда - и очевидно, теперь и от Вселенского патриарха - прошло 55 лет!

Как за 15 дней удалось решить вопрос, который не решался 55 лет? Ответ очевиден - за последние месяцы значительно понизился авторитет Русской православной церкви, которая была решительно против македонской автокефалии и обещала сербам этого не допустить. От патриарха Кирилла, этого "патриарха войны", стали шарахаться как от зачумленного. Что и говорить! Вселенский патриархат принял просьбу македонцев о возвращении в лоно мирового православия два с половиной года назад. Но Сербская церковь противилась такому решению, поддерживалась Москвой, а патриарх Варфоломей не хотел создавать еще один очаг конфликта после признания автокефалии Православной церкви Украины.

Но сейчас все решилось как бы само собой. Более того, сербский и македонский иерархи тайно встречались еще до заседания синода Вселенского патриархата и обо всем договорились. Ну и даты, конечно, согласовали. То, что вопрос о каноничности Македонской церкви решился именно 9 мая, когда патриарх Кирилл был на параде убийц вместе с дьяволом и его подручными - первая пощечина. А вторая - сербской патриарх Порфирий привез томос в Скопье в день ангела московского патриарха, чтобы напомнить, как яростно Кирилл боролся с македонской автокефалией. И проиграл!

Пощечина за пощечиной! Ну и, конечно, Македонская церковь с ее десятилетиями изоляции может стать еще одной церковью, которая признает каноничность ПЦУ.

Виталий Портников, espreso.tv

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