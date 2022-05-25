Германия подписала меморандум о покупке сжиженного газа из США 2 25.05.2022, 20:03

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Такой шаг позволит снизить зависимость Германии от газа из РФ.

Сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов взамен российскому голубому топливу будет покупать немецкий энергетический концерн RWE.

Об этом сообщает официальный сайт компании.

RWE подписала меморандум о намерениях покупать сжиженный газ на американском терминале Port Arthur LNG. Такой шаг позволит снизить зависимость Германии от газа из РФ.

Энергоконцерн запланировал ежегодно покупать 2,25 млн тонн СПГ у американской компании Sempra Infrastructure. Именно она будет строить терминал Port Arthur LNG в Мексиканском заливе. Оттуда Германия будет забирать газ для поставок в страны Европы.

Компании договорились продлить переговоры, чтобы подписать 15-летний контракт. Однако сроки реализации пока остаются неизвестными. Port Arthur LNG еще не начали строить, смещая несколько раз старт проекта.

Ранее немецкое правительство поручило RWE позаботиться о поставках СПГ в ближайшую зиму. Энергетическая компания уже зафрахтовала два плавучие терминалы мощностью 10-14 млрд кубометров и будет поставлять топливо из альтернативных источников вместо РФ.

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