Оккупанты готовят провокацию возле острова Змеиный? 4 26.05.2022, 8:52

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В месте затопления флагмана Черноморского флота РФ обнаружен необычный объект.

Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, который был захвачен рашистами в Бердянске в начале вторжения.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что вполне вероятно, что враг использует этот катер под украинским флагом с целью осуществления провокаций с обстрелами иностранных гражданских судов или прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона.

Также сообщается, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море почти без изменений, продолжает блокировать судоходство и работу портов.

"Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности", - подчеркнули в ОК "Юг".

Согласно сообщению, вдоль линии соприкосновения на Николаевщине и Херсонщине враг 25 мая совершил 3 налета вертолетами Ми-8 по 2-3 единицы в группе. Одно нападение вертолетной тройки путем обстрела нашими подразделениями сорвано: противник уклоняясь от попаданий, ретировался на исходные позиции.

По результатам обстрелов врага, в том числе и "Гиацинтом-Б", в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения выявлено попадание снаряда в жилой дом.

"За сутки живая сила врага уменьшена на 20 рашистов, 2 самоходные артустановки и 1 зенитную, а также автомобильную технику", - доложило командование.

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