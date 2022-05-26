закрыть
26 мая 2022, четверг, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты готовят провокацию возле острова Змеиный?

4
  • 26.05.2022, 8:52
  • 9,938
Оккупанты готовят провокацию возле острова Змеиный?

В месте затопления флагмана Черноморского флота РФ обнаружен необычный объект.

Вблизи острова Змеиный обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, который был захвачен рашистами в Бердянске в начале вторжения.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что вполне вероятно, что враг использует этот катер под украинским флагом с целью осуществления провокаций с обстрелами иностранных гражданских судов или прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона.

Также сообщается, что корабельная группировка вражеских сил в Черном море почти без изменений, продолжает блокировать судоходство и работу портов.

"Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности", - подчеркнули в ОК "Юг".

Согласно сообщению, вдоль линии соприкосновения на Николаевщине и Херсонщине враг 25 мая совершил 3 налета вертолетами Ми-8 по 2-3 единицы в группе. Одно нападение вертолетной тройки путем обстрела нашими подразделениями сорвано: противник уклоняясь от попаданий, ретировался на исходные позиции.

По результатам обстрелов врага, в том числе и "Гиацинтом-Б", в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения выявлено попадание снаряда в жилой дом.

"За сутки живая сила врага уменьшена на 20 рашистов, 2 самоходные артустановки и 1 зенитную, а также автомобильную технику", - доложило командование.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям
Режим Лукашенко нужно подвергнуть самым жестким санкциям Наталья Радина
Три месяца войны
Три месяца войны Леонид Невзлин
Харакири России
Харакири России Альфред Кох
Пророчество генерала Ивашова
Пророчество генерала Ивашова Эль Мюрид