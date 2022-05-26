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Эксперт пояснил, почему Кремль гонит остатки войск в пекло войны на Донбассе

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  • 26.05.2022, 9:28
  • 9,008
Эксперт пояснил, почему Кремль гонит остатки войск в пекло войны на Донбассе

Командованию оккупантов приходится доставать из закромов древнее советское оружие.

Поскольку время играет не в пользу командования оккупантов, Кремль кидает в район Северодонецка и Лисичанска все оставшиеся резервы, чтобы достичь быстрого перелома в свою пользу. Такое мнение в комментарии НВ высказал Константин Машовец ‒ полковник запаса и координатор группы Информационное сопротивление.

"Затягивать на месяц оккупанты не могут, это однозначно потом приведет к негативному результату, гарантированному поражению в войне. Затягивание на месяц — это приезд в товарных количествах западной военно-технической помощи, переход ВСУ в контрнаступление и разгром", ‒ говорит он.

Машовец говорит, что с началом полномасштабного вторжения на территорию Украины командование российских войск уже расконсервировало и сняло с длительного хранения до 45% имевшихся в РФ объемов вооружения и военной техники.

"Россияне тащат технику с баз хранения — на передовой уже замелькали танки 1970-х, 1980-х годов в качестве пополнения. Практически догребают все, что осталось. Это парадоксальная ситуация: временной фактор играет не в пользу военно-политического руководства РФ. Поэтому они на выбранном операционном направлении — имеется в виду Северодонецк-Лисичанск — пытаются достичь быстрого перелома", ‒ подытожил он.

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