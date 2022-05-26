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В Херсонской области оккупанты устроили между собой «разборки», а ВСУ мощно ударили по их позициям

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  • 26.05.2022, 11:06
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В Херсонской области оккупанты устроили между собой «разборки», а ВСУ мощно ударили по их позициям

Военные РФ стреляли друг в друга из минометов.

Русские оккупанты на Херсонщине устроили масштабные разборки с обстрелом позиций друг друга из минометов. Об этом рассказал депутат сельского совета Нововоронцовки Дмитрий Бурлай на своей странице в Facebook.

Он говорит, что россияне обстреляли село Нововоскресенское кассетными снарядами, а уже вечером – противопехотными фугасными минами "Лепесток".

"На село прилетело примерно до 1000 штук мин. Люди не знают, что делать, все дворы, улицы в них, на свой риск собирают их, чтобы убрать со двора. Оккупанты и сами не знают, что делать", – сообщил депутат.

Судя по траектории снарядов, обстрел был со стороны деревни Лепетиха.

"Жители сами не поняли, по каким причинам был такой обстрел. И такие сообщения приходят от многих очевидцев. Выходит, что некоторые группировки оккупантов между собой осуществляют какие-то разборки", – отметил Бурлай.

Чиновник также рассказал, что 25 мая ВСУ нанесли точечный удар по врагу. При поддержке тяжелой техники, авиации и артиллерии они обезвредили два российских БТРа и некоторые позиции, в том числе и блиндажи врага по линии фронта.

"Есть подтверждение обезвреживания определенного количества пехоты оккупантов. Это были первые цветочки, которые на себе почувствовали оккупанты. Продолжение следует. Все будет Украина!", – заявил Бурлай.

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