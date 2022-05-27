Предлагавшего отдать РФ часть территории Украины экс-госсекретаря США Киссинджера внесли в базу «Миротворца» 11 27.05.2022, 18:50

2,394

C формулировкой «соучастник преступлений против Украины».

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, угодил в базу украинского сайта «Миротворец» с формулировкой «соучастник преступлений против Украины».

В тексте его карточки говорится, что он является «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

К слову, проект «Миротворец» является ресурсом, на котором размещаются персональные данные «лиц, которые считаются причастными к «преступлениям против принципов национальной безопасности Украины».

Напомним, Киссинджеру досталось за его недавнее выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария). Бывший дипломат предложил официальному Киеву пойти на уступки, отдав часть территории страны для возобновления мирных переговоров с Россией.

По словам политика, из-за российской агрессии в Украине международному сообществу, в частности Западу, придется искать договоренности с Кремлем. Достаточно большое количество комментаторов восприняли эти слова как призыв к украинским территориальным уступкам в обмен на мир со страной-агрессором.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера за его заявления о необходимости для Украины найти общий язык с Россией.

«В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что надо отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждение России от Европы», - подчеркнул глава государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».