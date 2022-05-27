Шольц выступил за отправку немецкого оружия в Украину 19 27.05.2022, 21:07

5,116

Олаф Шольц

Германия должна отправить оружие прямо в зону боевых действий.

Германия должна отправить оружие прямо в зону боевых действий в Украине. Это то, чего немецкое правительство никогда не делало раньше.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Немецкий канцлер подчеркнул, что главе Кремля Владимиру Путину «не должна сойти с рук бесчеловечная война», которую он развязал против Украины. Поэтому, по его словам, вводятся жесткие санкции против РФ, а также ведется гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.

«И, следовательно, также доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика», - заявил Шольц, добавив, что это вызывает определенные политические и этические вопросы, которые нужно обсуждать.

Однако, как отметил немецкий лидер, Берлин решил помочь «жертвам этой захватнической войны», чтобы несправедливость не смогла одержать победу и чтобы «грубая сила не преобладала как средство политики».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».