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Украина получит Harpoon наземного базирования и «пасочки» к ним от трех стран

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  • 27.05.2022, 23:03
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Украина получит Harpoon наземного базирования и «пасочки» к ним от трех стран

Об этом сообщил министр обороны Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Украина получит пусковые установки Harpoon наземного базирования и противокорабельные ракеты к ним. Эти «пасочки» помогут отправить на дно Черного моря вслед за крейсером «Москва» и другие российские корабли. Видеообращение предоставлено Liga.net пресс-службой Минобороны Украины.

Резников сообщил о своем общении с министрами обороны «некоторых дружественных стран», в том числе Дании, и теперь может подтвердить, что Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon, пусковые установки для которых обычно базируются на кораблях.

«Но для нас сделано, скажем так, особенное уважение, и мы получим пусковые установки наземного базирования, и к ним соответствующее количество ракет Harpoon», – сообщил Резников.

По словам министра, помимо Дании ракеты предоставят Великобритания и Нидерланды.

«И, я думаю, еще страны присоединятся к продолжению поставок нам «пасочек»... Как помните, начинали мы с Санта-Клауса, сейчас продолжаем пасхальными пасочками. И эти «пасочки» с удовольствием будут настроены на поражение морской компоненты нашего врага в Черном море, чтобы мы наконец-то установили международно признанными законами свободу судоходства", – отметил министр.

По его словам, за крейсером «Москва» на дно Черного моря пойдут и другие «кораблики», потому «ждем».

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