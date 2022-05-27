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WSJ: США одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности

  • 27.05.2022, 23:54
WSJ: США одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности

Ракетные комплексы имеют дальность стрельбы в 70 км.

Соединенные Штаты одобрили передачу Украине ракетных систем большой дальности типа MLRS. Официально об этом может быть объявлено уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Реактивные системы залпового огня, или MLRS, были главным запросом со стороны украинских политиков и дипломатов в последние недели.

Анонсировано, что одобренные к передаче Украине ракетные комплексы имеют дальность стрельбы в 70 км.

Источники в Пентагоне также сообщают, что передача MLRS является частью более крупного пакета военной помощи для Украины.

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