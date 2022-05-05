Сколько Путин тратит каждый день на войну против Украины? 13 5.05.2022, 17:24

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Для Кремля с самого начала все пошло совсем не по плану.

Немецкое издание подсчитало, сколько Москва тратит на свое бессмысленное кровопролитие на украинской территории, оказалось, что путинский план «Б» в разы дороже плана «А».

Российская война против Украины длится уже больше двух месяцев. Для России и Владимира Путина с самого начала все пошло совсем не по плану. Более того, война становится все дороже. Сколько на самом деле Москва тратит на свое бессмысленное вторжение?

Немецкое издание Focus приводит определенные подсчеты, которые могут дать ответ на этот вопрос, пишет сайт zn.ua. В СМИ уже приводились разные цифры. Однако до сих пор нет точных проверенных данных о количестве российских погибших и раненых, а также о количестве потерянной техники, о расходах на атаки и т.д. А из всего этого и складывается цена войны. В прессе появлялась сумасшедшая цифра в 1 миллиард долларов, который Путин тратит каждый день на агрессию против Украины.

Чтобы проверить, так ли это, нужно выяснить примерный размер армии России.

Сколько военных и оружия?

Различные источники говорят, что количество российских солдат варьируется от 150 тысяч до 200 тысяч. Эксперт Томми Ахонен считает, что в российском вторжении в Украину участвует около 190 тысяч российских военных. Для такого количества личного состава требуется примерно 19 тысяч единиц разной боевой техники. Эти цифры могут быть не точными. Однако, по мнению Focus, от реальности они могут отличаться примерно в несколько сотен. Поэтому в дальнейших расчетах эти цифры используются в качестве основы. Российская военная логика предполагает, что войска должны иметь возможность действовать в неблагоприятной среде. А значит, для каждого солдата должно быть место в бронемашинах. Исходя из этой логики, Ахонен считает, что 40% техники в руках России – это бронетранспортеры, 30% – танки, 20% – артиллерийские системы и 10% другие виды военных машин, в которые эксперт вносит системы ПВО, грузовики и т.д. Так что получается, что у России должно быть 7600 единиц бронетранспортеров, 5700 танков, 3800 единиц разных артиллерийских установок и примерно 1900 единиц других военных машин.

Самый дорогой фактор войны для Путина - это, конечно же, артиллерия, использующая большое количество дорогих боеприпасов. Не случайно больше половины российских грузов, направляющихся на территорию Украины – это артиллерийские боеприпасы. Focus делит все имеющиеся в России артиллерийские системы грубо на две ровные группы: на самоходные гаубицы и самоходные минометы. Издание считает, что одна артиллерийская самоходная гаубица в день может произвести максимум 250 выстрелов. А если представить, что таких установок в России 1900, это 475 тысяч выстрелов в день или 24 тысячи тонн боеприпасов. Конечно, все российские пушки не стреляют каждый день. Но Ахонен считает, что если бы это произошло, то максимальная стоимость такого артиллерийского огня в течение одного дня стоила бы 475 миллионов долларов. Еще 1900 самоходных гранатометов тоже способны произвести не более 250 выстрелов в день. А значит, им всем нужно 5 тысяч тонн боеприпасов. Максимальная стоимость стрельбы из таких установок составляет 95 миллионов долларов в день. Также российские военные ведут огонь и из других более портативных видов оружия, таких как гранатометы. Focus считает, что на это Москва максимально тратит 30 миллионов долларов в день.

Поэтому реальные расходы России на одну только стрельбу сильно зависят от того, как ее солдаты стреляют в Украине. 28 апреля Forbes также опубликовал подсчеты, в которых утверждалось, что за 62 дня войны на то время Москва потратила на ракеты 7,5 миллиарда долларов. А это значит, что день ракетных обстрелов примерно стоит агрессору 120 миллионов долларов.

Дорогое горючее

Другая важная статья расходов – это горючее. Больше всех его «пожирают» российские танки со своими баками на 1100 литров. Таким образом, Focus считает, что для обеспечения всех 5700 танков Москве нужно тратить 6,3 миллионов долларов в день. Российская военная авиация тоже нуждается в большом количестве горючего. Ежедневно ВВС РФ выполняет около 200 вылетов. В середине марта их количество выросло почти до 300. Ввиду того, что на один вылет требуется от 4 до 10 тонн горючего, можно предположить, что Россия тратит на это 2,3 миллиона долларов каждый день. Все остальные российские боевые машины используют примерно 5,9 миллиона литров горючего. Поэтому в итоге Россия тратит только на горючее около 15,5 миллионов долларов ежедневно.

Дешевые наемники

Российские законы обязывают Кремль выплачивать компенсации за ранение и гибель солдат. И это дорого. Статистические подсчеты говорят, что в среднем 365 российских солдат погибают на войне против Украины каждый день. А если предположить, что на одного погибшего приходится примерно 1,72 раненых, тогда Москве приходится платить 11,8 миллиона долларов ежедневно тем, кто был искалечен в боях, и примерно 11,2 миллиона семьям погибших. Поэтому солдаты обходятся России в 23 миллиона долларов в день.

Но Путин также использует примерно 20 тысяч дешевых наемников из стран вроде Сирии и Ливии. Каждый из них обходится примерно в 1800 долларов в месяц. При этом смерть таких бойцов ни к чему Москву не обязывает. За месяц Россия потратила 36 миллионов долларов на наемников или 1,2 миллиона каждый день.

Утраченная боевая техника

Если посчитать все, что ВСУ уже уничтожили в этой войне, то российский счет становится еще больше. Лишь крейсер «Москва», потопленный украинскими ракетами, стоил 760 миллионов долларов. По разным подсчетам, армия России уже потеряла техники на примерно 10 миллиардов долларов. Но реальная цифра, скорее всего, еще выше. Focus пишет, что на ремонт или замену всего утраченного оборудования Москве придется потратить не менее 14,7 миллиарда долларов. Важно отметить, что в современной войне потерянную бронетехнику нельзя просто так заменить старыми образцами из складов. Поэтому ежедневные потери техники, по мнению издания, обходятся России примерно в 230 миллионов долларов.

Что касается российских солдат, то им нужно платить не только в случае смерти или ранения. И в мирное время государство обязано выплачивать им зарплаты. Поэтому издание не учитывает эти расходы в своих расчетах ежедневной стоимости войны против Украины.

Максимальный и реальный ценник

Таким образом, итоговая максимальная стоимость одного дня агрессии может стоить России 993,7 миллионов долларов. Но это максимальный ценник. Конечно же, не каждая артиллерийская установка стреляет и не каждый танк беспощадно сжигает горючее каждый день в обязательном порядке. Focus считает, что реальные российские расходы на один день войны против Украины составляют примерно 534,5 миллионов долларов. Однако очевидно, что утверждения об одном миллиарде долларов, которые появлялись в СМИ ранее, тоже взяты не с потолка. Возможны отдельные дни, когда бои особенно тяжелые и масштабные. И тогда Москве приходится тратить особенно много.

Вместе с тем, полмиллиарда долларов ежедневных расходов – это вполне реалистичная оценка. Хотя она делает путинское вторжение в Украину самой дорогой войной за все времена.

Дешевый план «А»

Но, очевидно, Путин не собирался тратить такие большие суммы. Согласно его плану "А", война должна была длиться всего три дня. Западные эксперты тоже считали, что такой сценарий возможен. Можно предположить, что в столь интенсивной кампании была бы использована вся военная техника России. Потребление горючего тоже было бы максимальным. Однако, по мнению Focus, потребовалась бы только треть от максимального количества боеприпасов. Ахонен считает, что Путин не готовился к выплатам компенсаций за массовые потери военных. Наемников тоже не учитывали в первоначальном плане. Таким образом, по подсчетам Focus, Москва рассчитывала, что ее «маленькая победоносная война» будет стоить всего миллиард долларов. Похоже, таков был бюджет Путина, выделенный на вторжение в Украину.

Более дорогой план «Б»

Как все знают, российская попытка быстро одолеть ВСУ провалилась. Так что появился план «Б», предусматривавший оккупацию Киева, чтобы быстро закончить войну. Путин хотел сначала оцепить украинскую столицию, заминировать ее окрестности, а затем расстреливать гражданских, чтобы заставить город сдаться под давлением осады. Такие же планы были и для других крупных городов Украины. На все это Россия планировала потратить до шести месяцев. В этом отношении тоже не учитывались расходы на выплату компенсаций за гибель или ранение российских солдат. Также никто в Москве не собирался тратить деньги на наемников. Впрочем, такой план позволил сократить расходы на боеприпасы и ракеты. По расчетам Focus, подобная полугодовая война стоила бы России 11,23 миллиарда долларов.

Однако Москва, похоже, рассчитывала применить свой план "Б" после успешного трехдневного палана "А". Поэтому их стоимость следует объединить. За полгода Россия потратила бы 12,23 миллиарда долларов.

Но война оказалась дороже

Впрочем, российские планы провалились. Завоевать Украину дешево и быстро не удалось. Поэтому война становится все дороже для Путина. Вместо ожидаемого полугодового максимума на уровне 12,23 миллиардов долларов Москва уже потратила на агрессию против соседней страны 34 миллиарда. И это только за два месяца. И при этом каждые два дня к этой сумме прибавляется еще миллиард долларов.

В таком темпе вполне вероятно, что деньги станут проблемой для Путина в скором будущем. Тем более что санкции тоже давят на российскую экономику. Как Россия отреагирует на проблему? Трудно предсказать. Может быть, 9 мая появится подсказка. Впрочем, если Путин действительно объявит большую мобилизацию в этот день, она будет дорогой для России. И откуда взять эти деньги непонятно.

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