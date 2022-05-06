WSJ: Китайские технологические компании негласно сворачивают бизнес в России 1 6.05.2022, 22:26

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Экспорт Китая в РФ в марте упал на 27%.

Китайские технологические компании под давлением американских санкций и поставщиков сворачивают бизнес в России, не делая об этом официальных заявлений. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на несколько осведомленных источников, в числе таких компаний Lenovo Group и Xiaomi.

Источники издания утверждают, что Lenovo прекратил поставки в Россию вскоре после начала войны в Украине, но в России пока еще остаются некоторые запасы продукции этого производителя. Xiaomi, сообщают источники, сократил поставки своей продукции, и в последние недели их вообще якобы не было.

По данным китайского правительства, экспорт Китая в Россию в марте в целом упал на 27% по сравнению с февралем. Особенно резко упал экспорт технологической продукции. Так, поставки ноутбуков сократились более чем на 40%, смартфонов — на две трети, базовых станций — на 98%.

Как отмечает WSJ, это связано не только с жестким локдауном в Шанхае, откуда на экспорт идет большая часть китайской продукции, но и с масштабными санкциями, введенными США и их союзниками в отношении России из-за войны с Украиной.

При этом США угрожают наказывать те китайские компании, которые нарушат введенные в отношении России ограничения. Как сообщает WSJ со ссылкой на осведомленные источники, крупные американские производители микропроцессоров, поставляющие свою продукцию китайским компаниям, давят на своих заказчиков, чтобы те не нарушали правил и чтобы американские микропроцессоры не ввозились в Россию в китайской продукции. По крайней мере один из американских поставщиков направил в марте письмо всем своим заказчикам с требованиями соблюдения ограничений, сообщили источники WSJ.

Эти угрозы оказываются эффективными, хотя Министерство торговли Китая в апреле призвало китайские компании «не уступать внешнему давлению» и не следовать тем санкциям, которые власти Китая считают неоправданными.

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