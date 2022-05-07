В Харьковской области ВСУ взяли в плен русских мародеров с награбленным золотом 8 7.05.2022, 11:21

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Один из оккупантов украл из дома мирных жителей даже женскую сумочку.

В Харьковской области украинские военные взяли в плен группу российских оккупантов. Традиционно путинские солдаты оказались мародерами - их боевые машины были забиты украденным у украинцев имуществом.

Были задержаны не менее семи военных РФ, передает Telegram-канал Харьков Life.

Защитники Украины обыскали вещи и технику захватчиков. Там они обнаружили наручные часы, золотые и серебряные украшения, фотоаппараты, медали и даже старый кнопочный телефон без крышки.

Один из оккупантов украл из дома мирных жителей Харьковской области женскую сумочку.

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