Войска РФ не успевают возмещать свои потери

Войска РФ не успевают возмещать свои потери6
- 9.05.2022, 18:57
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Потери противника превышают показатели комплектования.
Армия Российской Федерации не успевает возмещать потери своих солдат даже несмотря на ускорение подготовки контрактников и принудительный набор "добровольцев".
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние", - сказано в сообщении.
Также в Генштабе подчеркивают, что именно большое количество потерь становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.