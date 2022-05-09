Войска РФ не успевают возмещать свои потери 6 9.05.2022, 18:57

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Потери противника превышают показатели комплектования.

Армия Российской Федерации не успевает возмещать потери своих солдат даже несмотря на ускорение подготовки контрактников и принудительный набор "добровольцев".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние", - сказано в сообщении.

Также в Генштабе подчеркивают, что именно большое количество потерь становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.

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