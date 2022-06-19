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В Брестской области на аукцион выставили 100-летний панский дом

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  • 19.06.2022, 10:50
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В Брестской области на аукцион выставили 100-летний панский дом

Это уже вторая попытка продать уникальную недвижимость на торгах.

В Ганцевичском районе Брестской области через аукцион будут продавать панский дом, которому больше 100 лет. Информация о лоте размещена на электронной площадке торгов «БУТБ-имущество».

Через аукцион найти нового хозяина для панского дома в агрогородке Огаревичи пытались еще в мае 2022 года, но покупатель так и не нашелся. Пришлось снизить ценник на 50%. Сейчас начальная цена для дома - 79,5 тысячи белорусских рублей.

Аукцион планируют провести 15 июня. Претенденты должны будут внести задаток в размере 15 тысяч рублей.

Дом был построен в 1911 году. Площадь постройки больше 324 квадратных метров. Вместе с домом новый хозяин сможет получить танцевальную площадку с мостом и отапливаемую пристройку. Возле дома есть пруды.

Еще новый собственник сможет получить в аренду на 30 лет 2,4 га земли.

Правда, дом сейчас является историко-культурной ценностью. Новому владельцу нужно будет подписать охранное обязательство.

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