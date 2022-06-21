В Беларуси в 17-й раз с начала года подорожало топливо 2 21.06.2022, 11:07

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И снова на две копейки.

Концерн Белнефтехим разместил на своем сайте новые цены автомобильного бензина. тепрь он составит: АИ-92-К5-Евро – 2,34 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,44 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,66 руб., дизельного топлива – 2,44 руб.

Это уже 17-й раз с начала года. Это уже 17-й раз с начала года. И снова на 2 копейки.

Ранее в текущем году цены на топливо повышались 1, 9, 15, 22 и 29 марта, а также 5, 12, 19 и 26 апреля, 5, 11, 17, 24 и 31 мая, 7 и 14 июня.

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