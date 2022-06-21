ВСУ оттесняют российские войска на восток 2 21.06.2022, 15:58

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Отработано более 100 огневых задач.

Украинские военные продолжают оттеснять российских захватчиков все дальше на восток.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

«Наши подразделения продолжают уничтожать врага и оттеснять его на восток. Вертолетной парой утром нанесен удар по скоплению живой силы и военной техники противника. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано свыше 100 огневых задач», — рассказал он в сводке от 21 июня.

По словам Назарова, результатом этих действий стало уничтожение 26 российских военных, одного танка, многоцелевого тягача, а также трех бронированных и четыре грузовых автомобилей ВС РФ.

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