ВСУ оттесняют российские войска на восток

ВСУ оттесняют российские войска на восток2
- 21.06.2022, 15:58
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Отработано более 100 огневых задач.
Украинские военные продолжают оттеснять российских захватчиков все дальше на восток.
Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.
«Наши подразделения продолжают уничтожать врага и оттеснять его на восток. Вертолетной парой утром нанесен удар по скоплению живой силы и военной техники противника. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано свыше 100 огневых задач», — рассказал он в сводке от 21 июня.
По словам Назарова, результатом этих действий стало уничтожение 26 российских военных, одного танка, многоцелевого тягача, а также трех бронированных и четыре грузовых автомобилей ВС РФ.