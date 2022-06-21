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ВСУ оттесняют российские войска на восток

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  • 21.06.2022, 15:58
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ВСУ оттесняют российские войска на восток

Отработано более 100 огневых задач.

Украинские военные продолжают оттеснять российских захватчиков все дальше на восток.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

«Наши подразделения продолжают уничтожать врага и оттеснять его на восток. Вертолетной парой утром нанесен удар по скоплению живой силы и военной техники противника. Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано свыше 100 огневых задач», — рассказал он в сводке от 21 июня.

По словам Назарова, результатом этих действий стало уничтожение 26 российских военных, одного танка, многоцелевого тягача, а также трех бронированных и четыре грузовых автомобилей ВС РФ.

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