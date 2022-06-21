«Служил в Беларуси, но бежал в Польшу» 3 21.06.2022, 16:03

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Необычная история белорусской пограничной собаки.

Пес Стив, служивший с белорусской стороны белорусско-польской границы, убежал за лучшей жизнью в Польшу. К тому же сделал это трижды, сообщает polsatnews.

Пес породы бельгийская овчарка патрулировал польско-белорусскую границу в Беловежской пуще, но дезертировал со службы, говорит Агнешка Заворская, волонтер «Уголка ветеранов».

Из Беларуси пограничный пес сбежал в Польшу. Там его накормили и отвезли на границу, чтобы передать белорусским пограничникам. Были три попытки передать Стива белорусским службам, но каждый раз он снова убегал в Польшу. В итоге пес остался на польской стороне.

Особенность ситуации в том, что обученные собаки не бросают своих хозяев. А собаки, работающие в силовых структурах, не меняют «рабочее место». Однако Стив сбежал.

У него были серьезные кожные заболевания, и он недоедал.

«Насколько нам известно, эти собаки, видимо, не получали еды, только хлеб с водой», – сказала Агнешка Заворская. Она добавила, что собаку били, когда тот не выполнял приказы.

В результате Стив оказался в «Уголке ветеранов» в Гнезно, потому что он слишком стар, чтобы вернуться на службу.