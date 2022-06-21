Как в Беларуси пытают политзаключенных 5 21.06.2022, 16:15

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Десять историй о нечеловеческих отношениях.

Многие белорусы, прошедшие через задержания, рассказывают ужасные истории пыток, но за почти два года по их жалобам не завели ни одного дела. Также судьи упорно игнорируют заявления политзаключенных на этот счет. К неделе против пыток, которая проходит с 20 по 26 июня, журналисты belsat.eu выбрали 10 историй, впечатляющих своей жестокостью, беспринципностью и наглостью.

Многодетная мать Ольга Золотарь

Политзаключенную мать пятерых детей Ольгу Золотарь задержали 18 марта за «протестную активность». Во время допросов в ГУБОПиКе от нее требовали разблокировать устройства. Она воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Ее били по затылку и ягодицам, заламывали руки, прижимали голову к земле. При встрече адвокаты увидели на Ольге множественные телесные повреждения, синяки на руках, шее и ягодицах.

Следственный комитет постановил, что «заявления Золотарь о причинении ей телесных повреждений не соответствуют действительности, так как они имели место до ее задержания». 3 декабря судья Минского городского суда Анастасия Попко осудила Ольгу Золотарь на 4 года колонии.

Анархисты

Дмитрий Дубовский рассказал о пытках, устроенных анархистам после задержания. Его душили надетым на голову пакетом, он терял сознание, со связанными за спиной руками его отрывали от земли. Руки были опухшие и в крови от стяжек. Несколько дней в СИЗО КГБ он не мог двигаться из-за поврежденных ребер.

Игорь Олиневич. Коллаж: Белсат

У Игоря Олиневича срезали кожу на пятках.

Еще один фигурант «дела анархистов» Сергей Романов рассказал, что на пограничной заставе его начали избивать пограничники, а в комнату пустили слезоточивый газ. Потом, когда пограничник вышел, не в состоянии оставаться в данном помещении, Сергей вскрыл себе вены ножичком. Когда силовик вернулся, все помещение и сам Сергей были в крови. После этого парня везли в кандалах, да еще и с гирями, в результате руки впоследствии не заживали.

Студент Артем Боярский

20-летнего студента Артема Боярского задержали за то, что он якобы вел телеграм-канал. Его избили, заставляя записать «покоянное» видео для пропагандиста Азаренка. Парня били дубинками по спине и ягодицам. На допросе сотрудник ГУБОПиКа его снова избивал, а потом приказал лечь на пол и наступал парню на ноги, от чего у того остались синяки. Экспертиза выявила у Боярского синяки на ягодицах, голенях и плече, однако Центральный районный отдел СК отказал студенту в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ГУБОПиКа.

Артем Боярский. Коллаж: Белсат

Редактор «Нашей нивы» Егор Мартинович

Егора Мартиновича задержали за якобы неуплату «Нашей нивой» коммунальных счетов, но избили так, что в Следственный комитет вызвали скорую. Во время обыска его тоже били. Даже тогда, когда Егор захотел зайти в комнату, где проводили обыск. Его били за каждый шаг, а когда мужчине стало плохо, не хотели вызывать скорую помощь, а потом не пускали врача. Во время обыска силовики нашли боксерский шлем друга Егора, надели на Мартиновича и демонстрировали «как он используется».

Егор Мартинович. Коллаж: Белсат

Россиянин Егор Дудников

21-летнего гражданина России Егора Дудникова задержали за то, что он озвучивал ролики для телеграм-канала «ОГСБ» (отряды гражданской самообороны Беларуси). При задержании парня избивали так, что у него потемнело в глазах и треснул зуб. Когда силовики начали обыск, Егора снова избили, потом надели на руки наручники, а на голову полиэтиленовый пакет и приказали стать на колени. После обыска, опять же в наручниках и с пакетом на голове, Егора увезли в неизвестном направлении. Силовики говорили, что везут его закапывать в лес. За то, что парень не хотел себя оговаривать и записывать «покаянного» видео, его избивали снова и снова. Угрожали, что если Егор не будет сотрудничать, поедут к его девушке и «мало ей не покажется». Когда парень сказал на камеру написанный заранее текст, его обвинили в «организации групповых действий» и оставили в СИЗО.

Степан Латыпов

15 сентября 2020 года люди в масках занесли Степана Латыпова в микроавтобус, прижали руки за спину, надели на голову мусорный пакет, включили радио на максимум и начали избивать – руками, ногами, дубинками, все вместе и по отдельности. Выкручивали руки, ставили на «ласточку», били кулаками и ладонями по ушам так, что в голове словно взрывалась граната. Он кричал, потому что задыхался в пакете, а они смеялись. До суда Латыпова содержали в таких невыносимых условиях, что на суде он совершил покушение на собственную жизнь. Судья Владимир Рябов приговорил Степана Латыпова к 8,5 годам заключения. В колонии Степана продолжают пытать – помещают в ПКТ и ШИЗО.

Бывший следователь Никита Стороженко

28-летнего бывшего следователя Никиту Стороженко задержали по подозрению в «разжигании социальной розни». 17 августа 2020 года он заявил в своих социальных сетях, что уволился из Следственного комитета в знак протеста против «политических» дел. В ИВС на Окрестина Никиту привезли избитым настолько сильно, что почти не осталось места без синяков. Его били ногами, дубинками, на голову наматывали тряпку, надевали ведро для мусора и били по ведру, чтобы следов побоев не оставалось. Но все равно у него был рассечен нос, возле уха большой синяк, раны на лице. Никиту в ИВС содержали только трое суток – после этого перевели в СИЗО № 1, но в первый раз его не приняли там из-за сильных побоев. Никита Стороженко до сих пор остается в СИЗО.

Голодовка на Окрестина

Вечером 3 ноября 2021 года десять женщин в двухместной камере № 15 в ЦИП на Окрестина начали голодать в знак протеста против бесчеловечных условий содержания. У женщин забрали всю верхнюю одежду и теплые вещи, а с 1 ноября им не выдавали туалетную бумагу и мыло. Однако после голодовки стало только хуже: гигиенических средств и лекарств не вернули, а утром налили в наглухо закрытую камеру два ведра хлорки. Когда женщины захотели умыться водою из раковины, их выгнали на улицу: одну с мокрой головой, еще двух в легкой одежде. Руководитель ИВС угрожал перекрыть в камере отопление и воду. «Кормушку» перестали открывать вообще: если раньше можно было «дышать» во время приемов пищи, то впоследствии исчезла и эта возможность.

Политзаключенные. Коллаж: Белсат

Антивоенные протесты

Задержанная на антивоенном митинге девушка подверглась многочисленным оскорблениям на Окрестина, ведь раньше она уже арестовывалась. В ее двухместной камере держали 17 человек. Там были тараканы, мокрицы, зато не было раковины и туалетной бумаги. За просьбу дать бумагу женщин обругали, одну из них ударили головой о стену. В некоторых женских камерах было 11-14 человек, в мужской пятиместной камере было 35 человек. В ИВС забирали теплые вещи. Кормили раз в сутки. Тех, кого забрали 27 февраля, накормили только утром 1 марта. Тех, кого перевозили в Жодино, вообще не кормили. Однако счета всем выставили как за трехразовое питание.

Пытки Лукашенко

В феврале, во время досрочного голосования на референдуме, силовики задержали жителя Вязынки и арестовали на 13 суток по ст. 24.23 КоАП («Несанкционированное пикетирование»). Парень отбывал арест в молодечненском ИВС. Первые три дня его держали в «стакане», а три ночи подряд с 20:00 до 6:00 выводили в кабинет. Там ему несколько часов показывали видео с выступлениями Лукашенко, а он должен был стоять и смотреть. Это контролировали милиционеры, сами они менялись, чтобы поспать. Передачи арестантам отдали перед самым освобождением.

Репрессии в Беларуси. Коллаж: Белсат

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