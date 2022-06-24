Экс-вице-премьер РФ о развале России: Первой смоется Тува вместе с Шойгу 4 24.06.2022, 9:43

9,422

Сергей Шойгу

У главы российского минобороны в регионе есть своя армия.

Бывший российский вице-премьер-министр, близкий соратник экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаил Полторанин допускает распад Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

Полторанин считает, что у России может быть только два выхода – захват новых территорий или распад.

"Дальше она уже не может пойти, потому что вы сейчас нам по соплям надаете. Надаете, обещаете же, да? А дальше куда же идти? И те ребята, которые сегодня кричат: "Да здравствует!", начнут первым уходить", – предположил Полторанин.

Он спрогнозировал, что первым регионом, который отделится от России, станет малая родина министра обороны страны Сергея Шойгу.

"У меня прогноз, что первой смоется Тува вместе с Шойгу. Потому что, говорят, у него там даже своя армия есть. С Монголией завяжут дело", – сказал политик.

После этого, по его мнению, от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

"И поехало, посыпалось..." – сказал Полторанин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».