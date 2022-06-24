В российском Белгороде военкомат забросали коктейлями Молотова 3 24.06.2022, 12:58

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иллюстрационное фото: JOYREACTOR

Этой же ночью произошла атака на призывной пункт в Перми.

Россияне продолжают выражать возмущение относительно возможной мобилизации и дальнейшего участия в войне. Для этого они просто забрасывают военкоматы коктейлями Молотова. Например, в Белгороде и Перми.

Российские телеграм-каналы сообщают, что в Белгороде и Перми неизвестные забросали коктейлями Молотова военкоматы. Это они сделали для того, чтобы минимизировать возможность призыва, передает 24 канал.

В ночь на 24 июня в Белгороде мужчина выбил окно военкомата на первом этаже. После этого он бросил в 106 кабинет сразу два коктейля Молотова. Тогда загорелся стол. Вспыхнувший пожар оккупантам удалось за считанные минуты ликвидировать.

И уже под утро, около 04:00, пытались сжечь еще один военкомат, но уже в Перми. Несколько коктейлей Молота попали в постройку военкомата Кировского района на Закамской улице.

Правоохранители на месте происшествия обнаружили сразу четыре бутылки с зажигательной смесью. Две из них разбились, а две – чудом – уцелели. К сожалению, пожар не вспыхнул, а поджигатели скрылись с места происшествия.

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