Украинская авиация нанесла удары по скоплениям россиян на юге

Украинская авиация нанесла удары по скоплениям россиян на юге5
- 25.06.2022, 8:50
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У врага большие потери в живой силе и технике.
Украинские штурмовики и вертолеты нанесли удары по россиянам возле Снигиревки и Александровки на границе Николаевской области.
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
За сутки на юге ВСУ уничтожили 46 россиян, два танка Т-72 и крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку "Гиацинт", семь единиц другой бронированной техники.
"В Николаевской области враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные "Орланы-10". Еще одна "птичка-разведчица" заземлена безвозвратно", - говорится в сообщении.