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Украинская авиация нанесла удары по скоплениям россиян на юге

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  • 25.06.2022, 8:50
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Украинская авиация нанесла удары по скоплениям россиян на юге

У врага большие потери в живой силе и технике.

Украинские штурмовики и вертолеты нанесли удары по россиянам возле Снигиревки и Александровки на границе Николаевской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

За сутки на юге ВСУ уничтожили 46 россиян, два танка Т-72 и крупнокалиберную 152-миллиметровую пушку "Гиацинт", семь единиц другой бронированной техники.

"В Николаевской области враг продолжает проведение воздушной разведки, а наши подразделения продолжают сбивать беспилотные "Орланы-10". Еще одна "птичка-разведчица" заземлена безвозвратно", - говорится в сообщении.

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