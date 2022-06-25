Уничтожены восемь БМП и склад боеприпасов: авиация ВСУ метко отработала по оккупантам 25.06.2022, 10:51

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Украинские летчики также сбили российский штурмовик Су-25.

Украинские Воздушные силы нанесли несколько авиаударов по оккупантах на Изюмском направлении в Харьковской области. На задание вылетали штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м.

В результате удачной атаки были уничтожены восемь боевых машин пехоты и живая сила врага. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также на юге украинская авиация уничтожила очередной склад боеприпасов российских захватчиков.

В то же время противовоздушная оборона ДШВ навсегда приземлил еще один российский штурмовик Су-25.

Отмечается, что активность вражеской авиации вблизи украинских границ не снижалась. При этом оккупанты применяют боевую авиацию преимущественно дистанционно – они не входят в зону, где их может сбить украинская противовоздушная оборона.

Оккупанты продолжают осуществлять ракетные обстрелы по Украине, используя ракеты разного класса – воздушного, морского и наземного базирования.

Также захватчики ведут воздушную разведку с помощью беспилотников как по линии фронта, так и внутри Украины. В ДШВ ВСУ отмечают, что враг, очевидно, изучает готовность украинской обороны, уязвимые места критических объектов инфраструктуры, логистику и маршруты поставки западного вооружения.

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