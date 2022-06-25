Русский Хусейн 3 Телеграм-канал «Сито Сократа»

25.06.2022, 14:28

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Все, к чему прикасается кремлевский неудачник, превращается в прах.

Кровавая вакханалия неспровоцированного российского вторжения в Украину тянется уже ровно четыре месяца. Несмотря на использование колоссальных военных ресурсов, "вторая армия мира" покрыла себя невиданным позором. Разлагающиеся во всех смыслах скопления многонациональных орд увязли в украинских черноземах. У них за спиной – испепеленные украинские города, поселки и села, десятки тысяч погибших мирных жителей, несметное число военных преступлений. Даже дубиноголовая и насквозь продажная путинская пропаганда не способна изобрести хоть что-то минимально привлекательное за 120 дней нахождения их ублюдков в сущем аду. Афган с его черными тюльпанами – детская прогулка по сравнению с яростным украинским сопротивлением и ежедневным потоком целых конвоев "двухсотых" от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Военное искусство "говнокомандующего" и его бездарей с лампасами можно сравнить разве только с "успехами" Хусейна в ирано-иракской войне. Часто Путина сравнивают с Гитлером, и здесь есть доля правоты в смысле построения тоталитарной машины оболванивания масс, но вот на полях сражений вождь выглядит неприлично убого. Силы Вермахта за период с июня по октябрь 1941 года вышли в финальные фазы Харьковской и Донбасской операций, т.е. создали плацдарм для подготовки битвы за Москву, в которой было введено осадное положение. Хваленая Красная армия к тому моменту проиграла сражения за Вязьму и Брянск. Они завершились развалом русского фронта, имевшего укрепления на большую глубину. Восемь русских армий, состоявших из 73 стрелковых и кавалерийских дивизий, 13 танковых дивизий и бригад, а также многочисленных батарей армейской артиллерии, были уничтожены. Вот такие "достижения" были у военных Сталина, пока союзники не организовали колоссальные поставки военной помощи по ленд-лизу, а потом и вовсе открыли второй фронт. В общем в плане военного искусства на восточном фронте современный российский сброд нацистам и в подмётки не годится. Это ни в коем случае не комплимент в сторону Рейха, а скорее укор Кремлю: ничего из уроков Второй мировой войны путинцами выучено не было. Они лишь спекулировали на теме монополизации победы и победобесия. А на практике сами готовили агрессию, но делали все как-то похабно, и теперь это вылезло наружу.

Красноречивое доказательство – отсутствие явного прогресса в реализации задач "спецоперации". Объявившим о "денацификации" оккупантам так и не удалось сменить высшее руководство Украины. Наоборот, украинцы консолидировались вокруг действующей команды. Разрекламированная ежедневным брифингами Конашенкова тема демилитаризации Украины на фоне форсированного перехода ВСУ на стандарт вооружений НАТО лопнула, как мыльный пузырь.

Про "защиту жителей Донбасса" вообще и речи нет. После Мариуполя данная тема выглядит вопиющим кощунством. Россия заслужила репутацию страны-террориста, а ее преступления квалифицируются как геноцид. Идеологема "русского мира" о "спецоперации" вошла в один ряд с феноменами "монголо-татарское нашествие" и культурной политикой красных кхмеров в Кампучии. Слово "освобождение" стало синонимом тактики выжженой земли.

Из-за "СВО" жители Южных регионов РФ живут фактически в условиях военного времени. Отсюда бежит масса народу, опасаясь перетекания конфликта. Подготовка визита Путина в приграничные области только усиливает тревоги.

В Калининградской области чиновники и вовсе готовят бомбоубежища из-за рисков перерастания транзитной войны с Литвой в более горячий конфликт.

У Кремля нет привлекательного для людей образа будущего, а от кормления победами погибших дедов – несварение и раздражение: когда уже мертвых оставят в покое и избавят от кощунственных танцев на костях? Путин – как царь Мидас, только все, к чему он прикасается, превращается в руины и прах.

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