Украинские журналисты рассказали, как дроны атакуют российские НПЗ 2 26.06.2022, 19:24

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Атакованный Новошахтинский завод является далеко не последним по стратегической важности для Кремля.

Недавно дрон-камикадзе атаковал российскую нефтебазу. С начала полномасштабного вторжения Путина в Украину это уже третий случай, когда горят топливные резервуары РФ, сообщает unian.net.

В апреле горел Брянск: один из резервуаров с дизелем объемом 10 тыс. кубометров охватил пожар. Также известно о пожаре на топливном складе брянской воинской части.

После этого горел Белгород, это в 40 км от границы с Украиной. Известно о повреждении 8 резервуаров по 2 тыс. кубометров дизеля каждый.

"Вдоль украинской границы десятки нефтеперерабатывающих объектов, которые могут продолжать снабжать российскую армию горючим", - отмечают журналисты.

К примеру, атакованный дроном Новошахтинский НПЗ является далеко не последним по стратегической важности для Кремля. И дело не только в том, что он находится в непосредственной близости к украинской границе. Именно отсюда на протяжении 8 лет военной агрессии РФ против Украины террористы "ДНР" получают топливо.

Как говорится в сюжете, до прошлого года единственным нефтеперерабатывающим заводом в Ростовской области владели жена кума Путина Оксана Марченко вместе с женой соратника Медведчука. Жены отписали свою собственность после разоблачения журналистов программы "Схемы". Бенефециарами стали связанные с Кремлем люди.

"После уже третьего удара по российской нефтебазе удивляет показательное молчание Кремля - как будто ничего и не было. А как же заверения Путина о том, что атаки по РФ с воздуха не возможны как таковы", - спрашивают журналисты.

Новошахтинский завод нефтепродуктов проектной мощностью переработки до 7,5 млн. тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. 27 февраля 2014 года россияне начали открытую фазу аннексии украинского Крыма. По данным "Схем", в тот же день жены депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака получили свои доли в Новошахтинском заводе нефтепродуктов примерно за $40 000.

В апреле прошлого года российский "Интерфакс" сообщил, что новым владельцем Новошахтинского НПЗ стал крупный строительный подрядчик ПЕТОН.

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