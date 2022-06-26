ВСУ уничтожили военную базу оккупантов в глубоком тылу на Донбассе 26.06.2022, 22:34

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Украинские защитники подрывают наступательный потенциал оккупантов.

Вооруженные силы Украины продолжают успешно громить тыловые базы оккупационной армии РФ на захваченных территориях страны. Под удар попал объект ВС РФ в городе Снежном.

О взрывах в Снежном местные жители сообщили в субботу, 25 июня. Информацию подтвердил в Telegram украинский журналист, военкор Роман Бочкала.

По его данным, уничтожена база техники ВС РФ в районе Химмаша. Он уверяет, что украинские войска использовали ракетный комплекс "Точка-У". Но возможно, это заслуга американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которую не так давно передали Украине, сообщают СМИ.

Отметим, Снежное лежит в глубоком тылу оккупационной армии РФ, очень близко к российской границе. Оно находится под оккупацией с 2014 года.

В последние недели ВСУ успешно громят крупные тыловые объекты ВС РФ как на Южном, так и на Восточном фронтах. Среди прочего уничтожены большой склад ВС РФ в Хрустальном (бывший Красный Луч) и штаб "армейского корпуса ДНР" в Донецке. Это сильно подорвало наступательный потенциал оккупантов.

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