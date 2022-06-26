закрыть
27 июня 2022, понедельник, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили военную базу оккупантов в глубоком тылу на Донбассе

  • 26.06.2022, 22:34
  • 5,872
ВСУ уничтожили военную базу оккупантов в глубоком тылу на Донбассе

Украинские защитники подрывают наступательный потенциал оккупантов.

Вооруженные силы Украины продолжают успешно громить тыловые базы оккупационной армии РФ на захваченных территориях страны. Под удар попал объект ВС РФ в городе Снежном.

О взрывах в Снежном местные жители сообщили в субботу, 25 июня. Информацию подтвердил в Telegram украинский журналист, военкор Роман Бочкала.

По его данным, уничтожена база техники ВС РФ в районе Химмаша. Он уверяет, что украинские войска использовали ракетный комплекс "Точка-У". Но возможно, это заслуга американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которую не так давно передали Украине, сообщают СМИ.

Отметим, Снежное лежит в глубоком тылу оккупационной армии РФ, очень близко к российской границе. Оно находится под оккупацией с 2014 года.

В последние недели ВСУ успешно громят крупные тыловые объекты ВС РФ как на Южном, так и на Восточном фронтах. Среди прочего уничтожены большой склад ВС РФ в Хрустальном (бывший Красный Луч) и штаб "армейского корпуса ДНР" в Донецке. Это сильно подорвало наступательный потенциал оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам Наталья Радина