На Луганщине горит склад боеприпасов оккупантов

На Луганщине горит склад боеприпасов оккупантов3
- 27.06.2022, 10:47
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Над Зимогорьем поднялся дым и видно, как детонируют снаряды.
В Зимогорье Луганской области, которое временно находится под оккупацией российских войск, загорелся вражеский склад боеприпасов. Над городом поднялся дым и было видно, как детонируют снаряды.
Видео пожара опубликовали 27 июня в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций, пишет obozrevatel.com.
"Склад боеприпасов в Зимогорье во временно оккупированной Луганской области передает привет!" – сказано в подписи под видео.
Автор уточнил, что данный объект находится примерно в 50 км от позиций Вооруженных сил Украины, намекнув на вооружение, которое могли применить украинские защитники.
Ресурсы пропагандистов подтвердили, что был нанесен удар, однако не уточнили, по какому именно объекту.