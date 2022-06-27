Джонсон о ракетном ударе по Кременчугу: Демонстрация глубины варварства Путина 27.06.2022, 21:07

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Борис Джонсон

Такие действия со стороны РФ укрепят решимость Британии и остальных стран G7 помогать Украине.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отреагировал на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге Полтавской области. Он назвал такую атаку варварством со стороны президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает The Guardian.

"Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, на которую опустился российский лидер. Наши мысли вновь обращены к семьям невинных жертв в Украине", - заявил Джонсон.

По его словам, такие действия со стороны РФ укрепят решимость Британии и остальных стран G7 "помогать Украине столько, сколько понадобится".

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