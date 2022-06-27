Джонсон о ракетном ударе по Кременчугу: Демонстрация глубины варварства Путина
- 27.06.2022, 21:07
- 2,682
Такие действия со стороны РФ укрепят решимость Британии и остальных стран G7 помогать Украине.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон отреагировал на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге Полтавской области. Он назвал такую атаку варварством со стороны президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает The Guardian.
"Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, на которую опустился российский лидер. Наши мысли вновь обращены к семьям невинных жертв в Украине", - заявил Джонсон.
По его словам, такие действия со стороны РФ укрепят решимость Британии и остальных стран G7 "помогать Украине столько, сколько понадобится".