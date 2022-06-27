Пентагон о боях за Северодонецк: ВСУ заставили россиян заплатить слишком высокую цену 27.06.2022, 22:02

4,436

Американская разведка поделилась информацией.

Американская военная разведка считает, что подразделения Вооруженных сил Украины нанесли существенный ущерб российским оккупантам перед тактическим отступлением из Северодонецка.

Об этом пишет корреспондент издания Politico Джек Детч со ссылкой на встречу чиновника Пентагона с журналистами, передает Украинская правда.

"Украинцы заставляют их заплатить слишком высокую цену за очень небольшой кусочек земли", – заявили в Пентагоне.

Американская разведка зафиксировала также, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в окрестностях Херсона за последние несколько дней.

В общей сложности Пентагон насчитал около 60 ракет, которые россияне запустили по Киеву, Львовской и Черниговской областях в течение 25-26 июня. По мнению американских властей, в Киеве россияне хотели попасть в промышленный объект, на котором производят боеприпасы.

Кроме того, по мнению руководства Пентагона, россиянам существенно не хватает командного состава в армии. Они все чаще привлекают отставных офицеров и пополняют резервы отставными военнослужащими.

Также чиновник подтвердил, что украинские власти направили запрос правительству США о предоставлении дополнительных систем противовоздушной обороны и военных вертолетов.

Собеседник Детча сказал, что россияне снова изменили тактику войны и теперь преимущественно надеются на эффект от массированных артиллерийских обстрелов и ракетных ударов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».