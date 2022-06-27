закрыть
28 июня 2022, вторник, 1:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Еврокомиссии: Я бы вообще не ставила на Россию

  • 27.06.2022, 23:38
  • 3,504
Глава Еврокомиссии: Я бы вообще не ставила на Россию
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Getty Images

У РФ возникает все больше проблем на фронте.

В ЕС утверждают, что Россия начала замедляться в попытках захвата территорий Украины и у нее возникают новые проблемы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Военные эксперты говорят нам, что продвижение России намного медленнее, чем ожидалось. Так что у России все больше и больше проблем", - заявила она.

При этом чиновница добавила, что у россиян нет стимула продолжать войну.

"Я бы вообще не ставила на Россию. Наоборот... украинцы знают за что воюют. Они мотивированы. А россияне понятия не имеют, за что воюют, потому что даже не видят смысла в этой войне", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, президент РФ никогда не ожидал настолько мощной поддержки Украины от стран Запада. Союзники Украины продолжают оставаться едиными в своей позиции по войне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бегите, глупцы!
Бегите, глупцы! Артем Черников
Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам Наталья Радина