ВСУ уничтожили из HIMARS огромную военную базу оккупантов 2 28.06.2022, 7:35

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От базы на Донбассе осталось только пепелище.

Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад боеприпасов в городе Зимогорье Луганской области при помощи HIMARS.

Соответствующие видео опубликовал журналист Иван Яковина в Facebook .

“Если еще недели две Россия будет каждый день терять по складу боеприпасов, то ее артиллерии, десятикратно превосходящей украинскую, просто нечем стрелять будет”, – написал он.

Позднее он сообщил, что сегодняшний взрыв артиллерийского склада в промзоне Зимогорья Луганской области был в этом районе не единственным.

Снимки из космоса показывают, что почти одновременно в этой же местности была практически стерта с лица земли огромная военная база, строительство и обустройство которой началось в начале июня.

“Там были уничтожены все до единой постройки – и склады, и казармы, и штаб – просто всё. Потери россиян сложно даже предположить. Несколько сотен человек, думаю. По характеру разрушений ясно, что работали Himars. Я уже уверен: пару недель в этом стиле - и российское наступление будет остановлено. На видео – снимки этой самой базы по дням. Последний снимок – пепелище”, – говорится в сообщении.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины начали успешно применять дальнобойную реактивную артиллерию HIMARS на передовой. Напомним, что HIMARS способны поражать цели до 70-80 километров.

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