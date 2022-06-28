Партизаны Мелитополя сообщили о ликвидации 300 оккупантов 2 28.06.2022, 14:36

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Оставшихся в городе захватчиков предупредили.

Украинские партизаны, ранее взорвавшие авто пророссийского активиста, накануне Дня Конституции Украины расклеили на столбах в Мелитополе листовки, где отмечено, что за период полномасштабной войны, на территории города уничтожили около 300 российских оккупантов, и следующие уже на очереди.

Об этом сообщили в местном медиа "Риа-Мелитополь".

Силы сопротивления в Мелитополе расклеили листовки с надписью: "Русский, а ты спишь ночью? Более 300 ваших товарищей мы успели заколоть по ночам! Партизаны ночью не спят, а охотятся!", а на фоне надписи размытое фото мертвого российского оккупанта.

В результате активных действий украинских партизан местные гауляйтеры и коллаборанты Галина Данильченко – начальница военно-гражданской администрации и ее шеф псевдо губернатор Запорожской области Евгений Балицкий совсем потеряли покой.

Например, после взрыва авто с коллаборантами в Херсоне, за которым ехала и сама Данильченко, она захотела уволиться с должности по собственному желанию, однако оккупанты дали ей понять: увольнение равно сдаче коллаборантки украинским спецслужбам.

Теперь коллаборантка и предательница Украины Галина Данильченко почти исчезла с информационного поля, иногда появляется на видео с тремором в руках. А ее шеф Евгений Балицкий, по информации издания, вообще ушел в глубокий запой из-за охоты на его голову, за которую еще и дадут вознаграждение.

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