«Русские начали перестреливаться с русскими, перебили друг друга» 30.06.2022, 13:58

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Украинская разведка перехватила разговор мобилизованного из «ДНР».

Очередной аудиоперехват разговоров оккупантов свидетельствует о том, что у них есть системные проблемы с командованием. Захватчики демотивированы и признаются своим родным, что хотят "откосить" от войны в Украине.

Перехват разговоров публикует украинская разведка при Минобороны Украины.

Так, в разговоре "ДНРовец", который воюет в оккупационной армии, жалуется жене на отсутствие ротации и увольнений.

"У нас почти 50% минус. Нам пообещали в первую очередь ротацию и финансовый вопрос. Но о доме не мечтайте. Домой никто не поедет, потому что многие убегут и не вернутся", - жалуется военный.

Он радуется, что пока не проводятся наступательные операции, поскольку, кроме потерь от ВСУ, они перестреливают друг друга.

"Русские дебилы. Как на Потемкина война была, ночью ехала к ним подмога. И они начали еб... (перестреливаться) со своими. С подмогой своей. Русские с русскими. Перебили друг друга", - рассказал военный так называемой "ДНР".

Из-за открытия "дружественного" огня теперь опупантов вызывают на допросы. По словам захватчика, один из российских военных застрелил 75 людей - и местных, и своих.

Также в разговоре с женой "ДНРовец" рассказывает о беспределе, к которому прибегали в их подразделении: "Они изнасиловали женщину 55 лет. Мужу п ... дали (избили)".

Насильников арестовали, и "ДНРовец" признается, что завидует им: "Их там хоть допрашивают, но они хоть сидят в тихом и спокойном месте".

И напоследок оккупант высказывает мнение о российской пропаганде, которая утверждает, что россияне такое делать не способны: "На все что они способны. Эти якуты на все способны".

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