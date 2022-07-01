Россия нанесла ракетный удар по жилой 9-этажке в Одесской области: 14 человек погибли 4 1.07.2022, 7:35

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Еще 30 - пострадали.

В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Белгород-Днестровского района Одесской области. Погибли 14 человек и пострадали еще 30 человек в то числе и трое детей.

Как сообщают в Telegram ГосЧС, обстрел произошел около около 01:00. Российская ракета ударила в жилой девятиэтажный дом, вызвав его частичное разрушение с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 м кв.

"По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка). Подразделениями ГосЧС из-под завалов спасены 7 человек (из них 3 ребенка). Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Вторая ракета ночью попала в дом отдыха, расположенный также в Белгород-Днестровском районе. Ракетный удар стал причиной частичного разрушения трехэтажного и четырехэтажного зданий базы отдыха, в результате чего погибли три человека, из них один ребенок, также ранен один взрослый.

Как сообщили в ГосСЧ, ракетный удар нанесен самолетами стратегической авиации по направлению Черного моря.

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