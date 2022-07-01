В оккупированной Ясиноватой подорвали железную дорогу, которую используют войска РФ 1.07.2022, 15:24

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ВСУ нанесли удар по важному узлу.

В оккупированной Ясиноватой Донецкой области, вероятно, Вооруженные силы Украины нанесли удар по важному железнодорожному узлу. Он используется для транспортировки российской техники.

Об этом сообщили Telegram-каналы, опубликовав кадры, снятые очевидцами на месте событий, пишет obozrevatel.com.

На них видно, что на месте "прилета" вспыхнул пожар и поднялся густой дым. Также слышно звуки взрывов. Отмечается, что под удар, вероятно, попал также боекомплект оккупантов.

Отметим, что Ясиноватая находится под российской оккупацией с 2014 года.

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