Российская авиация промахнулась и «накрыла» свои же позиции в Херсонской области 4 2.07.2022, 8:18

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Попадание по собственным войскам было очень мощным.

Российская авиация 1 июля нанесла удар по позициям своих же военных в Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, передает ТСН.

"У нас интересная новость. Только что (около 22:00 1 июля, - ред.) российская авиация промахнулась и накрыла свои же позиции в Херсонской области. Причем очень хорошо попала", - сказал Арестович.

Пока украинские военные не комментировали этот инцидент. Количество потерь врага вследствие этого "дружественного огня" пока устанавливается.

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