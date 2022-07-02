Российская авиация промахнулась и «накрыла» свои же позиции в Херсонской области4
- 2.07.2022, 8:18
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Попадание по собственным войскам было очень мощным.
Российская авиация 1 июля нанесла удар по позициям своих же военных в Херсонской области.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным, передает ТСН.
"У нас интересная новость. Только что (около 22:00 1 июля, - ред.) российская авиация промахнулась и накрыла свои же позиции в Херсонской области. Причем очень хорошо попала", - сказал Арестович.
Пока украинские военные не комментировали этот инцидент. Количество потерь врага вследствие этого "дружественного огня" пока устанавливается.