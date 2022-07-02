HIMARS крушат командные пункты оккупантов 2.07.2022, 10:00

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В Пентагоне рассказали об успехах ВСУ в боях с войсками РФ.

Вооруженные силы Украины успешно используют ракетные системы залпового огня HIMARS в боях с войсками России. Украинские подразделения уничтожают российские командные пункты и получают больше возможностей для эффективных ударов по оккупантам. В Вашингтоне настроены предоставить Киеву еще больше боеприпасов для РСЗО и ищут возможности для поставок других вооружений. Об этом заявили в Министерстве обороны США.

Как сообщает CNN, высокопоставленный американский военный акцентировал внимание на успешном применении ВСУ западных вооружений. При помощи HIMARS уничтожаются российские командные пункты. Украинские войска получили больше возможностей для эффективных ударов по позициям захватчиков.

"Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в использовании систем HIMARS, поражая вражеские командные пункты. Украинцы теперь могут тщательнее выбирать цели, которые будут подрывать российскую армию, и уничтожать их более систематично, чем тогда, когда воевать приходилось артиллерийскими системами меньшей дальности", - цитируют его журналисты.

Также указывается, что Вашингтон собирается предоставить Киеву еще больше боеприпасов для HIMARS, и ищет возможности для поставок других вооружений.

Подчеркивается, что на брифинге обговаривали вопрос поставок Украине двух батарей систем противовоздушной обороны NASAMS с целью оказания помощи ВСУ для перехода на вооружение Запада. Одна батарея составляет 9 пусковых установок.

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