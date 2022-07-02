Возле Токмака между оккупантами произошла ожесточенная перестрелка 3 2.07.2022, 10:56

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Причиной конфликта в армии РФ стали этнические распри и дележ награбленного имущества.

Возле временно оккупированного Токмака произошла перестрелка между оккупантами. Стычка привела к смертям и ранениям среди личного состава армии РФ. Причинами вооруженных конфликтов становятся этнические распри и дележ награбленного имущества украинцев.

О перестрелке рассказал пресс-центр Запорожской областной военной администрации, передает УНИАН.

"Вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими РФ, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли 4 и получили ранения около 10 оккупантов", — сообщили в Запорожской ОВА.

По данным украинской разведки, количество таких конфликтов на временно захваченных территориях увеличивается. Причиной столкновений между солдатами РФ становятся этнические распри и разделение награбленного имущества украинцев. Под влиянием "алкогольного и наркотического опьянения" оккупанты с оружием в руках защищают украденные вещи.

Напомним, это не первая вооруженная стычка в стане врага. В середине апреля в Новой Каховке произошла перестрелка между боевиками из так называемых "Л/ДНР" и российскими военными".

А еще более масштабное противостояние в рядах оккупантов было зафиксировано во временно оккупированной Киселевке на Херсонщине. Буряты и кадыровцы 29 апреля устроили ночное сражение между собой. В стычке с каждой стороны участвовало более 50 человек, однако количество убитых и раненных рашистов установить не удалось.

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