Эксперт назвал «триаду» ракет, способную разнести российский флот 3 2.07.2022, 11:27

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Exocet может поражать как корабли противника, так и другие цели.

Франция изучает возможность передачи Украине ракет Exocet - одной из самых распространенных в мире противокорабельных ракет.

Журналисты проекта FreeДом напомнили, что Exocet разработана французской фирмой "Аэропасьяль", передает unian.net.

"Ракета характеризуется тем, что она достаточно эффективна в поражении цели, причиняет существенные разрушения. А также она способна в зависимости от модификации действовать на расстоянии до 180 км", - объяснил Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-политических исследований.

Exocet может поражать как корабли противника, так и другие цели. Это очень эффективные ракеты, которые усилили бы возможности по защите украинских берегов от флота агрессора.

Военный эксперт Мусиенко уверен, что было бы неплохо, если бы Украина в добавок ко французским получила норвежские NASAMS.

"Эта вот троица - Exocet, NASAMS и "Гарпун" - действительно могли бы укрепить наши возможности", - подчеркнул руководитель Центра военно-политических исследований.

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