В Калифорнии кит заглотил двух женщин 3 21.07.2022, 22:21

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После этого он их выплюнул.

Сперва египетские акулы проявили агрессию к биологическому виду Homo sapiens, теперь вот разбушевались киты. Дело было у берегов Калифорнии, там горбатый кит попробовал на вкус двух женщин, которые катались на каяке. Но подводному гиганту людская плоть не зашла, пишет «Онлайнер».

Правда, киту были нужны птицы, а не женщины, потому он практически сразу их выплюнул. Никто не пострадал.

В прошлом году похожая ситуация уже происходила. Тогда кит разинул пасть на ловца лобстеров из американского штата Массачусетс. Пока американец прощался с жизнью и вспоминал родных и близких, кит всплыл и начал трясти головой, а потом выплюнул человека.

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