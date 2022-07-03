закрыть
3 июля 2022, воскресенье, 9:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В российском Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города - пожар

19
  • 3.07.2022, 8:05
  • 12,814
В российском Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города - пожар

Повреждено около 50 домов.

В российском Белгороде ночью прогремели мощные взрывы. В центре города начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Жители слышали несколько залпов. После этого в районе улиц Садовая-Чумичова начался пожар. Также сообщается о взрывах возле аэродрома.

В центре Белгорода звук был такой силы, что в домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что погибли три человека, пострадали еще четверо. По его словам, сработала ПВО.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, были повреждены 11 многоквартирных домов и не меньше 39 частных.

Предварительно повреждены 50 домов. Из них пять частных домов разрушены полностью.

Губернатор не приводит причин взрывов в городе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов
Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко