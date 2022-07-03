В российском Белгороде прогремели мощные взрывы, в центре города - пожар 19 3.07.2022, 8:05

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Повреждено около 50 домов.

В российском Белгороде ночью прогремели мощные взрывы. В центре города начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Жители слышали несколько залпов. После этого в районе улиц Садовая-Чумичова начался пожар. Также сообщается о взрывах возле аэродрома.

В центре Белгорода звук был такой силы, что в домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что погибли три человека, пострадали еще четверо. По его словам, сработала ПВО.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, были повреждены 11 многоквартирных домов и не меньше 39 частных.

Предварительно повреждены 50 домов. Из них пять частных домов разрушены полностью.

Губернатор не приводит причин взрывов в городе.

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